Экономическое значение Северного морского пути велико, отметил зампредседателя правительства РФ - полпред президента в Дальневосточном федеральном округе, руководитель совета по защите национальных интересов России в Арктике

САЛЕХАРД, 26 августа. /ТАСС/. Невыполнение Плана развития Северного морского пути (СМП) увеличивает угрозы безопасности и ухудшает экономические условия маршрута, заявил зампредседателя правительства РФ - полпред президента в Дальневосточном федеральном округе, руководитель совета по защите национальных интересов России в Арктике Юрий Трутнев.

"Говоря о вопросах безопасности, хочу подчеркнуть, что невыполнение Плана развития СМП увеличивает угрозы, а значит, ухудшает экономические условия маршрута", - сообщил Трутнев, выступая по ВКС на заседании совета Морской коллегии РФ по защите национальных интересов в Арктике.

В связи с этим он также напомнил, что экономическое значение СМП велико: более 10% экспорта России реализуется через арктические проекты Новатэка, Газпрома, Роснефти, Норникеля.

Длительные маршруты следования судов, сложная метерологическая обстановка находят свое отражение и в рисках прохождения грузов, перевозимых РФ, и в страховых платежах иностранных компаний, уточнил вице-премьер.

В связи с этим, по словам Трутнева, необходимо построить три арктических аварийно-спасательных центра - в Сабетте, Тикси и Диксоне, где будут дежурить специалисты МЧС и ФМБА, а также обеспечить строительство при них причальной и аэродромной инфраструктуры.

"Оснастить действующие и новые центры девятью вертолетами. Для обеспечения связи и контроля за ледовой обстановкой вывести на орбиту четыре спутника связи, четыре спутника гидрометеорологического мониторинга и четыре спутника радиолокационного наблюдения", - перечисли Трутнев.

Также нужно ввести не менее 42 судов аварийно-спасательного флота, дооборудовать атомные ледоколы средствами несения аварийно-спасательной готовности, построить еще одно судно гидрографического флота.

Власти должны реализовать все поставленные задачи в срок, а если этого не произойдет, то разобраться в причинах и при необходимости найти других людей, которые в состоянии эту работу осуществить, резюмировал Трутнев.