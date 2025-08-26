Эти деньги пошли на программы социально-экономического развития

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Херсонская область за 2023-2024 годах освоила 133 млрд рублей на социально-экономическое развитие. Об этом губернатор региона Владимир Сальдо доложил президенту РФ Владимиру Путину на встрече в Кремле.

"Программа социально-экономического развития действует. За 23-24 годы 346 мероприятий [реализовано] и освоено 133 млрд рублей, уже добавляется и 25-й год. В 25-м году немного меньше, еще год не закончился, но уже за 25-й год 82 млрд [рублей] уже освоили", - сказал Сальдо.

Он добавил, что до конца года планируется выйти "на ту же цифру", что и в 2024 году. Сальдо отметил, что сейчас основные направления работы - это социальная сфера и развитие экономики.