Все строительные работы выполняет "Автодор"

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Ремонт дороги на Херсон начали на левобережье Днепра, его завершение планируется в 2026 году. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо на встрече у президента РФ Владимира Путина.

"Масштабы дорожного строительства и восстановительных работ в Херсонской области, думаю, не видела еще даже со времен Советского Союза. <...> Сейчас уже начали дорогу делать, которая на Херсон идет", - сказал губернатор.

По словам главы региона, работы выполняет "Автодор". "Обещают ее в этом году в первом слое сделать, а в следующем году уже покрыть", - уточнил Сальдо.