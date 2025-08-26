Путин указал на необходимость создания программы мелиорации в Херсонской области

Из-за жары в регионе показатель урожайности упал вдвое - до 19 центнеров с га

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Херсонская область нуждается в программе мелиорации. Это отметил президент РФ Владимир Путин на встрече в Кремле с губернатором региона Владимиром Сальдо.

Глава государства уточнил, на сколько упала урожайность с гектара в результате неблагоприятных погодных условий. Как рассказал Сальдо, показатель упал за год вдвое, до 19 центнеров с га. "У вас там под сорок градусов было", - напомнил Путин о жаре, которая совпала с суховеями.

"Программу надо сделать отдельную", - указал президент на необходимость работы над мелиорацией в регионе.

Глава государства также обратил внимание на снижение показателей в сельском хозяйстве: "Молоко (производство молока - прим. ТАСС) снизилось в связи с кормами", - заметил Путин. Причиной дефицита кормов для крупного рогатого скота также стали суховеи и высокие температуры.