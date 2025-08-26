Глава государства похвалил губернатора региона Владимира Сальдо за успешное освоение выделенных на развитие Херсонской области средств

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Власти Херсонской области должны обратить особое внимание на строительство и ремонт инфраструктуры. На это указал президент РФ Владимир Путин на встрече с губернатором региона Владимиром Сальдо.

Встретив главу региона в Кремле, президент обратил внимание, что тот приготовил "много документов". Глава государства похвалил Сальдо за успешное освоение выделенных на развитие региона средств.

"Инфраструктуру тоже нельзя забывать - там, дороги, прочее", - заметил Путин, выслушав доклад о широком строительстве в регионе. "Место такое", - улыбнулся глава государства, услышав о высоком спросе на покупку жилья в регионе со стороны жителей всей России.

Президент выслушал доклад о возведении "правительственного квартала" в Геническе и об обеспечении рабочими местами жителей города. "Все равно надо смотреть за тем, как это работает и что нужно делать дополнительно", - указал Путин.