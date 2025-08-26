США согласились отменить пошлины на пальмовое масло, какао и каучук из Индонезии

Данные товары не производятся в Соединенных Штатах

ТОКИО, 26 августа. /ТАСС/. Соединенные Штаты выразили принципиальное согласие освободить пальмовое масло, какао и каучук из Индонезии от введенных ранее 19-процентных пошлин на индонезийские товары. Об этом заявил министр-координатор по вопросам экономики азиатской республики Аирлангга Хартарто в интервью агентству Reuters.

"Мы ждем их (США - прим. ТАСС) ответа, но в ходе встречи [c американской стороной], по сути, был согласован принцип [освобождения от пошлин] товаров, не производимых в Соединенных Штатах, таких как пальмовое масло, какао и каучук, <...> он будет равен нулю или близок к нулю", - сказал он, имея в виду, что окончательная договоренность на данный момент не достигнута. С его слов, сроки заключения соглашения пока не определены, так как представители американской администрации заняты торговыми переговорами с другими странами.

В начале июля президент США Дональд Трамп разослал письма лидерам ряда стран, в том числе Индонезии, о намерении ввести дополнительные пошлины с 1 августа. Тарифы США на индонезийские товары должны были составить 32%. Власти Индонезии заявили о готовности нарастить импорт американской нефти, газа и сельскохозяйственных товаров в случае снижения торговых пошлин. После заключения торговой сделки с Джакартой Вашингтон снизил тарифную ставку в отношении индонезийской продукции с 32 до 19%. По данным Reuters, данная ставка применяется с 7 августа.