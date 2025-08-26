Там уже построены объекты для исполнительных органов

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо поблагодарил президента РФ Владимира Путина за помощь в строительстве правительственного квартала на Арабатской стрелке.

"Учитывая то, что мы практически весь персонал эвакуировали с правого берега. Вам огромное спасибо, в Геническе на Арбатской стрелке создали уже объекты для исполнительных органов, мы его называем правительственный квартал, работы закончены, люди обеспечены рабочими местами, более 600 человек. Хорошие рабочие места", - сказал губернатор на встречу у Путина.