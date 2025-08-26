Налоговые поступления увеличиваются, сообщил губернатор

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Почти 13 тыс. субъектов предпринимательства зарегистрировали в Херсонской области, налоговые поступления увеличиваются. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо на встрече у президента РФ Владимира Путина.

"У нас неплохо идет регистрация бизнеса, уже более 12, почти 13 тыс. зарегистрировано субъектов предпринимательства. Более 7 млрд [рублей] мы собрали собственных доходов", - сказал губернатор.

Сальдо уточнил, что доходная база в Херсонской области - большей частью крупные предприятия и транспортные предприятия, логистика - на правом берегу. По его словам, левый берег - место для отдыха и сельского хозяйства региона. "Но тем не менее работа идет, и налоговые поступления увеличиваются. Думаю, что наступит то время, когда мы не будем субсидий просить дополнительных, а сами себя будем кормить", - добавил он.