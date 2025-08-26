Он составил более $186 млрд

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Государственный и гарантированный государством долг Украины на 31 июля составил более $186 млрд, увеличившись за месяц на $1,29 млрд. Об этом сообщило министерство финансов страны.

Как следует из отчета на сайте ведомства, внешний долг в структуре госдолга составил 74,97%, почти 5,828 трлн гривен ($139,54 млрд), а внутренний - 25,03%, 1,946 трлн гривен ($46,59 млрд).

За июнь государственный и гарантированный государством долг Украины увеличился почти на $4 млрд, месяцем ранее - на $1 млрд.

В конце апреля депутат Верховной рады Михаил Цымбалюк заявлял, что внешний долг Украины впервые в истории превысил 100% от ВВП и, по сути, Киев является банкротом. В то же время местное издание "Экономическая правда" прогнозирует, что в 2025 году общий государственный долг Украины вырастет до 110% ВВП. В свою очередь Счетная палата Украины сообщила по итогам аудита, что в I квартале 2025 года страна тратила на погашение и обслуживание госдолга каждую шестую гривну из поступлений в бюджет.

В Киеве уже неоднократно признавали, что Украина самостоятельно может обеспечивать только военные расходы. Все остальные статьи бюджета финансируются за счет зарубежной помощи. Большая часть средств выделяется Киеву в виде кредитов, а не грантов. Как отмечал бывший украинский премьер-министр (2010-2014) Николай Азаров, без западного кредитования Украина перестанет существовать как государство.