Сальдо: южную часть Херсонской области обеспечили газоснабжением

Это сделано благодаря строительству новой ветки газопровода из Крыма

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Строительство новой ветки газопровода из Республики Крым позволило обеспечить газоснабжением южную часть Херсонской области. Об этом доложил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо президенту РФ Владимиру Путину на встрече в Кремле.

"Построен новый газопровод. Раньше снабжение Херсонской области, да и Крыма, шло со стороны Правобережья, там был магистральный газопровод. С учетом того, что мы оттуда сейчас газ не можем брать, сделали обратную ветку и со стороны Крыма, потратили уже 1,7 млрд [рублей], но уже, в общем-то, обеспечили южную часть Херсонской области газоснабжением. Сейчас идет работа по догазификации, уже людям раздают, проводят трубы", - сказал Сальдо.

Отвечая на вопрос президента, губернатор уточнил, что в настоящее время идет подключение домов жителей региона. "Да, домовладениям уже раздают. Уже эта работа идет, но работы еще предстоит много", - отметил Сальдо.

В конце 2024 года Сальдо в интервью ТАСС сообщал, что Херсонская область подключена к крымской газовой трубе, достаточное газоснабжение обеспечено в двух муниципальных округах. Он также рассказал, что в перспективе до 2028 года "Газпром" разработал проектно-сметную документацию, и "Черноморнефтегаз" будет проводить работы по строительству газопроводов. Это даст возможность увеличить объемы газа в регионе.