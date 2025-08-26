Глава региона уточнил, что в ряде хозяйств урожайность оказалась еще выше

ЭЛИСТА, 26 августа. /ТАСС/. Аграрии Республики Калмыкия собрали 837,7 тыс. тонн зерна без учета риса, это почти на 100 тыс. тонн больше, чем в 2024 году. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава республики Бату Хасиков.

"В этом году получено 837,7 тыс. тонн зерна, что почти на 100 тыс. тонн больше, чем в прошлом. И это еще без учета риса. В среднем урожайность составила 31 центнер с гектара - показатель, который для аридных (засушливых - прим. ТАСС) условий нашей республики можно назвать историческим", - написал он.

Глава региона уточнил, что в ряде хозяйств урожайность оказалась еще выше. В частности, в ООО "Комсомолец" Городовиковского района собрано до 60 ц/га, в КФХ "Слава" Ики-Бурульского - свыше 70 ц/га, а по отдельным полям СПК "Карла Маркса" Яшалтинского РМО - до 80 ц/га. Рекордный урожай, пояснил он, это результат своевременной закупки и внесения удобрений, благоприятной зимы, грамотной работы фермеров, а также сохранения всех мер господдержки. В 2025 году в два раза увеличены льготные кредиты на проведение полевых работ, особое внимание уделено фитосанитарной безопасности и борьбе с вредителями сельхозкультур.

"Калмыкия шаг за шагом движется к статусу аграрно-индустриальной республики. Мы должны последовательно развивать всю цепочку АПК: от производства до хранения и глубокой переработки зерна. Уже сегодня благодаря мерам государственной поддержки реконструируются мелиоративные системы, открыт современный семяочистительный комплекс, все больше запускаются откормочные комплексы для КРС на базе КФХ, прорабатывается строительство сети современных элеваторов", - отметил

Хасиков, поблагодарив аграриев за вклад в развитие экономики Калмыкии и продовольственную безопасность всей России.

Ранее со ссылкой на главу региона сообщалось, что под урожай 2025 года в республике было засеяно 241,4 тыс. гектаров озимых зерновых и масличных культур - это озимая пшеница, ячмень, тритикале, рожь, рапс, а также 54,6 тыс. гектаров всех яровых культур. Общая уборочная площадь составила почти 300 тыс. гектаров, что на 5 тыс. гектаров больше, чем в 2024 году.

Калмыкия является аграрной республикой. 80% производства валовой продукции сельского хозяйства региона приходится на животноводство