Россия и КНР обсудили перспективы сотрудничества в авиадвигателестроении

В ходе визита в Китай глава Минпромторга РФ Антон Алиханов посетил центры технологического развития и инноваций

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Глава Минпромторга РФ Антон Алиханов посетил центры технологического развития и инноваций КНР. В ходе визита с министром Китайского института авиационных двигателей обсуждались перспективы российско-китайского сотрудничества в сфере авиадвигателестроения, говорится в сообщении Минпромторга РФ.

Также Алиханов посетил центр исследований и разработок производителя электромобилей Li Auto, где ознакомился с системой автономного вождения и протестировал новую модель электрического минивэна Lixiang Mega.

"Кроме того, глава Минпромторга России посетил компанию Piesat Information Technology, которая является крупнейшим в Китае эксплуатантом телекоммуникационных спутников и аппаратов дистанционного зондирования земли", - сообщили в Минпромторге.