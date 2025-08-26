"Трансмашхолдинг" представил дизайн первого водородного поезда

Так как поезд представляет собой пример экологически чистого транспорта, компания стремится с помощью дизайна донести до общества идею бережливого отношения к миру, отметили в ТМХ

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. "Трансмашхолдинг" (ТМХ) представил экстерьер первого в России пассажирского поезда на водородных топливных элементах, рендеры опубликованы в официальном Telegram-канале компании.

"Основной целью, которую перед собой поставили дизайнеры при работе над новым поездом на водородных топливных элементах, было создание инновационного и динамичного образа, соответствующего принятой в ТМХ концепции "Бренд ДНК", - сказал шеф-дизайнер ТМХ Евгений Маслов, слова которого приводятся в сообщении.

Как отметили в ТМХ, так как поезд представляет собой пример экологически чистого транспорта, компания стремится с помощью дизайна донести до общества идею бережливого отношения к миру.

Согласно представленным фото, поезд имеет обтекаемую форму с угловатым лобовым стеклом. Основная палитра дизайна поезда включает оттенки синего, серого и черного цветов, дополненные ярко-красными акцентами на передней части. Также на корпусе изображены геометрические узоры. Спереди располагается световое табло с маршрутом "Южно-Сахалинск".

Дизайн поезда выполнен в современном и динамичном стиле с яркими контрастными цветами. Линии и графические элементы на корпусе создают ощущение скорости и движения, а большие окна и плавные формы кузова подчеркивают его аэродинамичность и комфорт. Такой дизайн несет в себе сочетание функциональности и эстетики, отражая инновационный характер транспорта.

В "Российских железных дорогах" (РЖД) отмечают, что первые два поезда на водородном топливе для пригородных перевозок на Сахалине и в ряде других регионов планируется изготовить в 2026 году.

О водородном поезде

Работа по созданию пассажирского поезда на водородных топливных элементах ведется в рамках подписанного в 2019 году соглашения между РЖД, ТМХ, Росатомом и правительством Сахалинской области.

В настоящее время ТМХ ведет активную разработку водородного поезда. Запас хода на водороде для трех вагонов оценивается в 435 км на водороде и 40 км на батареях. Максимальная вместимость поезда - от 551 до 875 человек в зависимости от состава. В нем будет предусмотрено все для комфорта пассажиров, в том числе маломобильных.