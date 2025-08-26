В США рассматривают приобретение акций в оборонных компаниях

Министр торговли страны Говард Латник отметил, что Lockheed Martin получает 97% выручки от правительства США, являясь фактически частью американского правительства

НЬЮ-ЙОРК, 26 августа. /ТАСС/. Администрация президента США Дональда Трампа ведет активные обсуждения относительно приобретения долей в частных американских компаниях, задействованных в американской оборонной промышленности. Об этом заявил министр торговли Говард Латник.

"Ведутся огромные дискуссии относительно оборонного сектора. Lockheed Martin получает 97% выручки от правительства США, являясь фактически частью американского правительства. Они производят восхитительные боеприпасы, вещи, которые могут сбить летящую на вас ракету, - сказал он в интервью телеканалу CNBC. - Я оставлю эту тему для министра обороны и его заместителя. Это их сфера, и они над этим думают".

Ранее глава Национального экономического совета при Белом доме Кевин Хассет подтвердил, что правительство США может и будет приобретать доли в частных компаниях, следуя примеру недавней сделки с технологической корпорацией Intel.

23 августа Трамп заявил, что США владеют 10-процентной долей Intel. Он отметил, что договорился об этом с руководителем компании Лип-Бу Таном (китайское имя - Чэнь Лиу).