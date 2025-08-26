В Ростовской области помогут продвигать товары со знаком "Сделано на Дону"

Власти ведут диалоги с крупными федеральными сетями, чтобы продукты с региональным знаком качества выделялись в общей массе

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 августа. /ТАСС/. Власти Ростовской области изменят подход в работе с системой "Сделано на Дону": акцент сместится с выдачи знаков качества на помощь производителям в продвижении их продукции. Об этом сообщил первый заместитель губернатора региона Алексей Господарев на экспертной площадке "Гарантия качества - дискуссия о настоящем и будущем региональных брендов" в Ростове-на-Дону.

"На данный момент 148 компаний получили знак "Сделано на Дону". Однако местный бизнес справедливо задается вопросом: "Я получил этот знак, но что он мне дает? Я хочу, чтобы моя продукция продавалась лучше". Поэтому мы сейчас смещаем акцент с процедуры выдачи и отбора предприятий для этого знака и переводим его на то, как максимально помочь производителям в продвижении их продукции", - сказал Господарев.

По словам первого замгубернатора, власти ведут диалоги с крупными федеральными сетями, чтобы товары с региональным знаком качества выделялись в общей массе. "Парадоксально, но и сети также заинтересованы в продаже донской продукции, потому что наш донской патриотизм есть, был и будет, и как раз за счет этого также увеличивает свои продажи", - добавил Господарев.

Вторым ключевым направлением станет популяризация самого знака "Сделано на Дону" среди потребителей. По мнению первого замгубернатора, любой человек, приходящий в магазин в Ростовской области и других регионах, должен знать про систему "Сделано на Дону" и доверять товарам, которые получили соответствующий знак качества.

О системе "Сделано на Дону"

Система "Сделано на Дону" - это добровольная сертификация продукции и услуг, учрежденная правительством Ростовской области в 2013 году. Основные цели системы: повышение качества и конкурентоспособности местной продукции, стимулирование потребительского спроса и укрепление доверия к товарам донских производителей. Требования включают контроль состава, физико-химических свойств, маркировки, упаковки, а также соответствие систем менеджмента качества (например, ХАССП и ISO).

Участники системы получают преференции, такие как упрощенное получение свидетельства "Сделано в России", доступ к мерам господдержки и продвижение на маркетплейсах. Товары участников представлены в специальных разделах на маркетплейсах ("Озон", "Вайлдберриз"), а также продвигаются на международных ярмарках, таких как "Сделано в России" в Пекине и на других. Среди известных участников - ООО "Белый Медведь" (масло), ООО "Золотая Семечка" (подсолнечное масло), ООО "Колбасный завод "ДОНСКИЕ ТРАДИЦИИ".