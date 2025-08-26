Кроме того, значимую роль в развитии российско-китайских отношений, как подчеркнул сенатор, приобретают межрегиональные связи, которые становятся новыми точками роста практического сотрудничества

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Российские компании активизировали усилия по получению кредитных рейтингов в Китае и выводу облигаций на фондовые рынки этой страны. Об этом заявил первый зампред комитета Совета Федерации по экономической политике Иван Абрамов на десятом заседании Межпарламентской комиссии по сотрудничеству Федерального Собрания РФ и Всекитайского собрания народных представителей КНР в Пекине.

"Ведущие российские корпорации и компании активизировали усилия по получению кредитных рейтингов по международной и национальной шкале в рейтинговых агентствах Китая и осуществляют вывод облигаций на фондовые рынки КНР", - сказал он, назвав эту сферу перспективным направлением развития сотрудничества двух стран.

Кроме того, значимую роль в развитии российско-китайских отношений, как подчеркнул сенатор, приобретают межрегиональные связи, которые становятся новыми точками роста практического сотрудничества. "В настоящее время между 43 субъектами Федерации и 29 регионами КНР подписано 117 соглашений о сотрудничестве в различных отраслях. Российские муниципалитеты имеют 313 соглашений о побратимстве с китайскими партнерами", - сообщил Абрамов.

В качестве практического шага сенатор призвал подумать о расширении рамок эксперимента по переводу пограничных пунктов пропуска между РФ и КНР на круглосуточный режим работы, сообщается на сайте Совфеда.