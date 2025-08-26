Портфель корпоративных займов составил 88 трлн рублей

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Российские банки в июле нарастили корпоративное кредитование на 1,1%, следует из материалов ЦБ РФ.

Портфель корпоративных кредитов в российских банках в июле вырос на 1,1%, на 1 августа 2025 года он составил 88 трлн руб. В годовом выражении рост портфеля достиг 10,2%, отметил регулятор.

Основной вклад в рост внесли рублевые корпоративные кредиты (+1,0 трлн руб., +1,2%), включая кредиты застройщикам (+0,3 трлн руб.).

Требования к компаниям с учетом вложений в корпоративные облигации увеличились на 1 трлн рублей (+1,1%).

По итогам года регулятор ожидает рост корпоративного кредитования в диапазоне 9-12%.