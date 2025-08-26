Кредиты наличными по-прежнему выдавались не очень активно, следует из материалов ЦБ

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Портфель необеспеченных потребкредитов российских банков в июле сократился на 0,5% после снижения на 0,8% в июне, следует из материалов ЦБ РФ.

"В июле, по предварительным данным, портфель необеспеченных потребительских кредитов сократился на 0,5% после -0,8% в июне. Кредиты наличными по-прежнему выдавались не очень активно", - пишет ЦБ, указывая, что в годовом выражении сокращение составило 3,7%. По данным на 1 августа, портфель таких кредитов составил 13,3 трлн рублей.

Доля проблемных кредитов в рознице продолжила расти, хотя и медленнее, чем в предыдущие месяцы (+0,1 п.п., до 6%, после средних +0,2 п.п. за январь - июнь), отметил регулятор.