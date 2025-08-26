Портфели физлиц и юрлиц в банках РФ в июле выросли на 0,8 трлн рублей

Это может объясняться авансированием платежей по госконтрактам, сообщается в материалах Банка России

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Средства и населения, и компаний в банках РФ в июле увеличились на значительные 0,8 трлн рублей (+1,3% и +1,4% соответственно). Об этом сообщается в материалах Банка России.

"Средства населения увеличились на существенные 0,8 трлн рублей (+1,3% после +1,5% в июне). Средства юрлиц увеличились на значительные 0,8 трлн рублей (+1,4% после -0,2% в июне), что может объясняться авансированием платежей по госконтрактам", - говорится в сообщении.

В портфеле юрлиц выросли как рублевые (+0,6 трлн рублей, +1,2%), так и валютные остатки (+0,2 трлн рублей в рублевом эквиваленте, +2,4%).

В структуре рублевых средств физлиц выросли как остатки на срочных вкладах (+0,5 трлн рублей, +1,1%), так и средства на рублевых текущих счетах (+0,3 трлн рублей, +1,8%). Максимальные ставки по вкладам, хотя и оставались привлекательными, в течение месяца продолжили снижаться (-1,9 п.п., до 16,4% к концу июля), так как банки ожидали уменьшения ключевой ставки (18% с 28 июля 2025 года).

Средства в иностранной валюте по портфелю физлиц почти не изменились (+5 млрд рублей в рублевом эквиваленте, +0,2%). Поступление средств на счета эскроу несколько ускорилось (+113 млрд рублей, +1,7% после +0,7% в июне), что связано с некоторым оживлением ипотеки и поступлением оплат по рассрочке.

Средства физлиц на 1 августа в банках РФ достигли 61,1 трлн рублей, средства юрлиц - 58,3 трлн рублей.