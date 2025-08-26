В регионе находятся 10 перспективных участков, отметил глава республики

КАЗАНЬ, 26 августа. /ТАСС/. В Якутии есть потенциал и перспективы для создания арктического нефтегазового кластера. Об этом сообщил на заседании комиссии Госсовета РФ по направлению "Энергетика" в рамках Татарстанского нефтегазохимического форума глава Республики Саха (Якутия), председатель комиссии Айсен Николаев.

"Сейчас в рамках федерального проекта "Геология: возрождение легенды" в 2026-2027 годах у нас 10 перспективных участков. <...> Это в перспективе создает основу для образования нового арктического нефтегазового кластер страны в Республике Саха", - сказал он.

Николаев отметил, что в текущих геополитических условиях Дальний Восток и Арктика приобретают ключевое значение для обеспечения энергетической безопасности и экономического суверенитета страны. "Сегодняшняя низкая геологическая изученность этих территорий представляет собой не проблему, а, на самом деле, огромную возможность. <...> Значительное количество перспективных месторождений нефти расположено именно в нашей Арктической зоне", - добавил он.

Как уточнил он журналистам, Россия последовательно занимается арктическим шельфом, разведкой полезных ископаемых на нем, добычей. "Мы видим, что вектор постепенно с Запада сдвигается на Восток по арктическому побережью. Сейчас как раз приходит очередь уже территорий, связанных с Якутией, с Чукоткой. Уверен, что те подходы, которые были использованы при разведке и потом уже добыче, переработке на Ямале, в Красноярском крае здесь тоже будут применены. И это даст свой положительный эффект в течение ближайших десятилетий", - сказал он.