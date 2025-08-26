Запасы нефти в стране составляют порядка 31 млрд тонн

КАЗАНЬ, 26 августа, /ТАСС/. Россия планирует уже в ближайшем будущем выйти на уровни добычи нефти в объеме 540 млн тонн, для этого запасы ресурсов у страны есть. Об этом сказал первый заместитель министра энергетики Павел Сорокин на заседании комиссии Госсовета по направлению "Энергетика" под председательством главы Республики Саха (Якутия) Айсена Николаева.

"Мы планируем, что в рамках нашей энергостратегии (до 2050 года), так и в рамках сотрудничества с нашими партнерами по ОПЕК+, выйти на уровень до 540 млн тонн в ближайшее время. Естественно, с корректировкой на международные договоренности", - сказал он.

По его словам, в настоящее время запасы нефти в стране составляют порядка 31 млрд тонн, из которых рентабельными является только половина. Замминистра подчеркнул, что стране нужно приложить усилия, как в сфере технологий, так и налогообложения, чтобы нарастить объем рентабельных запасов.

Согласно энергостратегии до 2050 года, Россия должна достигнуть объема добычи нефти в 540 млн тонн к 2030 году. На этом уровне добыча должна сохраниться до 2050 года. При этом Минэкономразвития ожидает выхода на этот уровень добычи на два года раньше - в 2028 году.