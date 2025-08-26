Несмотря на то, что общие запасы нефти в России оцениваются в 31 млрд тонн, лишь около половины из них являются рентабельными, заявил первый заместитель министра энергетики РФ Павел Сорокин

КАЗАНЬ, 26 августа, /ТАСС/. Для сохранения рентабельности разрабатываемых нефтяных запасов на горизонте 2030-2035 правительство РФ активно донастраивает фискальный режим, чтобы стимулировать компании к внедрению новых технологий. Такое заявление сделал первый заместитель министра энергетики РФ Павел Сорокин на заседании комиссии Госсовета по направлению "Энергетика" в Казани.

"Уже в 2030-2035 годах более 3/5 наших разрабатываемых запасов можно будет относить к категории трудноизвлекаемых. По сложности разработки более трех четвертей запасов, которые будут вводиться, будут именно в этой категории", - отметил Сорокин.

Несмотря на то, что общие запасы нефти в России оцениваются в 31 млрд тонн, лишь около половины из них являются рентабельными при текущем уровне технологий. Без принятия мер эта доля будет сокращаться, подчеркнул первый замминистра.

Ключевым инструментом для перевода запасов из нерентабельных в рентабельные Сорокин назвал фискальные стимулы. "Мы совместно с Министерством финансов активно работаем над тем, чтобы стимулировать фискально отдельные категории запасов. Принятая система НДД [налог на добавочный доход] уже показала свою эффективность, и мы постоянно занимаемся ее донастройкой", - пояснил он.

Цель этой работы - обеспечить компаниям достаточный денежный поток для массового внедрения новых, в первую очередь отечественных, технологий, без которого освоение сложных запасов невозможно, добавил Сорокин.