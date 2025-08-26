Рекорд составил 707,9 млн куб. м газа

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. "Газпром" установил новый абсолютный исторический рекорд летних суточных поставок газа из Единой системы газоснабжения России, сообщила компания.

Рекорд зафиксирован 25 августа и составил 707,9 млн куб. м газа. Предыдущий максимум - 701,8 млн куб. м газа - был достигнут 23 августа 2024 года.

"Возросшее потребление газа связано с холодной погодой, установившейся в начале этой недели в Северо-Западном и Центральном федеральных округах", - пояснил "Газпром".

"Газпром" в 2024 году поставил для российских потребителей по своей газотранспортной системе рекордные 390 млрд куб. м газа. Глава "Межрегионгаза" Сергей Густов выражал надежду на то, что внутреннее потребление газа в России вновь установит исторический максимум и в 2025 году.