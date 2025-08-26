Главный экономист Института экономики роста им. П. А. Столыпина считает, что это также приведет к росту числа издержек

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Поправка об ограничении выдачи количества банковских карт на человека до 10 штук может привести к ужесточению конкуренции между банками и росту числа издержек. Такое мнение ТАСС выразил главный экономист Института экономики роста им. П. А. Столыпина Борис Копейкин.

Ранее в секретариате вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко сообщили, что во втором пакете мер против кибермошенничества, подготовленном правительством, содержится поправка об ограничении выдачи количества банковских карт на человека до 10 штук. Мера вводится в рамках борьбы с дропперами - лицами, помогающими мошенникам скрывать и обналичивать украденные деньги через свои банковские карты.

"Для банков нововведение может привести к ужесточению конкуренции и росту издержек. Ведь теперь в части случаев будет необходимо не только уговаривать открыть новую карту, но и закрыть одну из уже имеющихся", - рассказал Копейкин.

При этом, по мнению эксперта, наличие большого числа карт не означает, что осуществляются незаконные действия. "Пользоваться услугами банков без карт можно, но неудобно. Предлагаемые ограничения, очевидно, скажутся на привередливых клиентах, выбирающих лучшие условия, такие как кешбэк, ставку по кредитам или депозитам, а в ряде маркетплейсов карты кэптивных банков позволяют получать заметные скидки", - считает Копейкин.

По его мнению, поправка об ограничении выдачи количества банковских карт на человека до 10 штук оставляет ряд вопросов. "Оформление карты невозможно без предоставления паспортных данных, независимо от того, одна у вас карта или 100. В случае злоупотреблений задача идентифицировать владельца для правоохранителей выглядит совсем несложной. Поэтому, например, с нарушением правил дорожного движения борются штрафами и лишением прав, но не ограничениями на покупку и владение автомобилями", - подчеркнул эксперт.

Он уточнил, что граждане с крупными накоплениями вполне имеют право надеяться на систему страхования и распределять средства по большому числу банков в пределах лимита страхования в 1,4 млн рублей. "Сумма в 14 млн рублей велика, но отнюдь не заоблачна. Почему права таких клиентов должны быть ограничены - непонятно", - заключил Копейкин.