Курс юаня вырос до 11,23 рубля

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Индекс Мосбиржи по итогам основных торгов во вторник снизился на 0,05%, до 2 885,87 пункта, долларовый индекс РТС поднялся на 0,15% - до 1 128,95 пункта. Курс юаня вырос на 6 копеек до 11,23 рубля.

"Индекс Мосбиржи провел вторник в разнонаправленных движениях недалеко от 2 900 пунктов. Новостей, которые могли бы воодушевить покупателей, по-прежнему нет. Тем не менее сообщения СМИ о том, что 19-й пакет санкций ЕС не будет включать ограничения на продажу российских энергоносителей, а также очередные оптимистичные заявления американского президента Дональда Трампа относительно перспективы скорого урегулирования украинского конфликта поддержали сентимент", - отметил эксперт по фондовому рынку "БКС мир инвестиций" Александр Шепелев.

Рынок акций

"В лидеры роста на Московской бирже вышли акции "ВСМПО-Ависмы" (+8%), ВК (+1,9%) и "Ростелекома" (+1,8%). В лидерах снижения оказались "Россети" (-1,61%), ПИК (-1,03%) и "префы" "Транснефти" (-0,94%)", - отметил аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.

Прогноз на 27 августа

Прогноз "БКС мир инвестиций" по курсам рубля на среду - 80-81 рубль за доллар США и 11,1-11,3 рубля за китайский юань. Прогноз по индексу Мосбиржи - 2 850 - 2 950 пунктов.

Как считают в Freedom Finance Global, 27 августа индекс Мосбиржи покажет колебания в диапазоне 2 800 - 2 940 пунктов. Прогноз по курсам доллара, евро и юаня к рублю на 27 августа: 80-82, 93-95 и 11-11,5 рубля соответственно.