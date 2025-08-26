Закон содержит условия, по которым для торговли устанавливается минимальная квота на российские товары

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Закон о "российской полке", содержащий условия, по которым для торговли устанавливается минимальная квота на российские товары, может вступить в силу с 1 марта 2026 года. Это следует из опубликованного Минпромторгом РФ законопроекта, размещенного на портале проектов нормативных правовых актов.

"Хозяйствующие субъекты, осуществляющие торговую деятельность посредством организации торговой сети, исходя из определенного ими ассортимента товаров, предлагаемых к розничной продаже, обязаны обеспечить в торговом зале каждого торгового объекта размещение (выкладку) на полочном пространстве стационарного торгового оборудования минимальной доли непродовольственных национальных товаров от длины всех обращенных к покупателю фасадов (лицевой части) товаров соответствующей группы на таком оборудовании", - говорится в документе.

"Настоящий федеральный закон вступает в силу с 1 марта 2026 года", - сказано в законопроекте.