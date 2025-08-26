Отходы будут сжигать с помощью бункерного утилизатора

АРХАНГЕЛЬСК, 26 августа. /ТАСС/. Компания "Аквилон" работает над проектом по строительству первой в Поморье модульной электростанции, которая будет работать на древесных отходах. Их будут сжигать с помощью бункерного утилизатора, сообщил в своем Telegram-канале глава Архангельской области Александр Цыбульский.

"Сейчас предприятие работает над тем, чтобы реализовать проект по строительству модульной электростанции, которая будет работать на древесных отходах. "Аквилон" сможет перерабатывать не только свои отходы, но также забирать кору, щепу и опилки с других предприятий - все это будет сжигаться с помощью бункерного утилизатора. Проект очень интересный - ничего подобного в регионе нет", - сказано в сообщении.

В правительстве добавили, что благодаря воздушной занавеси и высокой температуре горения минимизируется количество выбросов вредных веществ в атмосферу. Такие электростанции отечественного производства превосходят по эффективности, экономичности и окупаемости классические паровые турбины, газотурбинные и газопоршневые установки.

"Аквилон" занимается заготовкой древесины, строительством лесовозных дорог и посадкой леса, а также развивает производство экологичных топливных гранул и брикетов из отходов деревопереработки. Побочные продукты лесопиления предприятия используются на всей территории области, отметил губернатор.

"Техническую щепу отгружают на Архангельский ЦБК, топливом пользуются региональные котельные, а опилки и стружка служат сырьем для местного завода по производству пеллетных гранул и котельной предприятия. Поэтому производство, действительно, полностью безотходное и экологичное", - отметил Цыбульский.