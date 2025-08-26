Порядка 57% компаний ожидают "болезненного спада продаж" в США, констатирует газета

БЕРЛИН, 26 августа. /ТАСС/. Каждое пятое рабочее место в машиностроительной отрасли Германии находится под угрозой из-за пошлин США и роста конкуренции со стороны Китая. Об этом сообщила газета Handelsblatt со ссылкой на данные консалтинговой компании Horvath.

В исследовании участвовали более 120 членов советов директоров и управляющих машиностроительных компаний. Результаты показали, что девять из десяти компаний ожидают негативных последствий для своего бизнеса в США, а три четверти опасаются потери значительной доли рынка в Европе и масштабного сокращения рабочих мест в Германии. Новые торговые барьеры оказывают влияние на экспортно ориентированные отрасли, такие как машиностроение. Порядка 57% компаний ожидают "болезненного спада продаж" в США, констатирует газета.

Пошлины делают германскую продукцию там более дорогой и затрудняют доступ к одному из важнейших зарубежных рынков. "Таможенная сделка наносит серьезный удар по машиностроительной отрасли. Это увеличивает нагрузку на себестоимость и приводит к потере рабочих мест", - отметил руководитель исследования Ральф Заутер. Однако "настоящая проблема", по его словам, "заключается в растущей конкуренции со стороны Китая".

Глобальная реструктуризация неизбежна: чтобы противостоять последствиям издержек, многие компании переводят производство и управление за границу, особенно в Индию, Китай, Северную Америку и Восточную Европу, подчеркивает Handelsblatt. В Германии в ближайшие три года может быть сокращено около 20% рабочих мест, указывает издание. Как показывают данные Союза германского машиностроения (VDMA), по состоянию на 30 июня 2025 года около 1,01 млн человек работали на машиностроительных предприятиях ФРГ (численностью штата более 50 человек) - на 2% меньше, чем в предыдущем году.

В последние годы Германия переживает затяжной экономический кризис. Изначально он был вызван пандемией COVID-19, затем усилился после прекращения поставок российского газа. Члены экспертного совета правительства ФРГ скорректировали в сторону понижения прогноз роста экономики страны на 2025 год. Германии третий год подряд может грозить рецессия.