В PostNL отметили, что американская таможня пока не предоставила разъяснений о том, каким образом будет организован новый порядок обработки отправлений

ГААГА, 27 августа. /ТАСС/. Крупнейший почтовый оператор Нидерландов PostNL временно остановил отправку посылок в США в связи с введением американскими властями новых таможенных правил. Об этом говорится в заявлении компании.

Согласно новым требованиям, вступающим в силу 29 августа, отменяется установленный ранее порог беспошлинного ввоза товаров стоимостью до $800. Теперь импортные сборы будут взиматься с каждой посылки, поступающей в США.

"Это нововведение приводит к тому, что Служба почты США с 29 августа больше не сможет заниматься оформлением и выпуском посылок", - пояснили в PostNL. В компании также отметили, что американская таможня пока не предоставила разъяснений о том, каким образом будет организован новый порядок обработки отправлений.

В связи с этим PostNL объявила, что начиная с 23 августа прекратила пересылку посылок в США, чтобы они не попали под действие новых правил. Отправка писем и документов будет продолжена в обычном режиме. Почтовый оператор также сообщил, что изучает альтернативные способы доставки посылок в Соединенные Штаты.