Forbes: "А-клуб" возглавил рейтинг лучших банков России для миллионеров

Второе место занимает ВТБ Private Banking

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. "А-клуб" занял первое место в составленном журналом Forbes рейтинге лучших российских банков для миллионеров. Список опубликован на сайте издания.

Как пишет журнал, "А-клуб" вошел в категорию "платина", набрав выше 80 баллов. Подразделение было основано в 2006 году, порог входа составляет 60 млн рублей для жителей Москвы и 30 млн рублей для региональных миллионеров. Основными направлениями для банка являются инвестиционные продукты и услуги и lifestyle-сервисы. У клиентов есть возможность вложиться в цифровые активы и открывать эскроу-счета для сделок M&A с возможностью начисления процентов.

Второе место в рейтинге занимает ВТБ Private Banking. Подразделение было основано в 2007 году, порог входа составляет 15 млн рублей. ВТБ предлагает клиентам private-банка индивидуальные условия по сберегательным продуктам, консультирование по инвестициям, комплексная проверка инвестиционного портфеля и налоговых аспектов всех активов клиента. Также банк предлагает сервисы семейного офиса, в которые входят сопровождение сделок и структурирование активов до разработки стратегий наследования

Замыкает тройку лидеров подразделение Сбербанка Sber Private Banking. Оно было основано в 2012 году, порог входа составляет 100 млн рублей. В конце 2024 года Sber Private Banking запустил семейный офис с экспертизой в медицине, образовании, управлении активами, юридическом и налоговом консалтинге, а также представил цифровую версию офиса с доступом к сервисам экосистемы "Сбера" и партнеров. Клиенты могут легко переходить от индивидуального к семейному обслуживанию, объединять балансы через "Сбербанк онлайн" и пользоваться продуктами с повышенной доходностью, краткосрочными вкладами, индивидуальными кредитными условиями и возобновляемыми кредитными линиями.

В рейтинг издания также вошли ПСБ Private Banking (категория "золото"), Sovcombank (категория "золото"), Т-Банк Private (категория "золото"), "БКС ультима" (категория "серебро"), Банк ДОМ.РФ Private Banking (категория "серебро"), "Локо.Private" (категория "серебро"), МКБ Private Banking (категория "серебро"), МТС Банк Private Banking (категория "серебро") и другие.

О рейтинге

Главным показателем в рейтинге являются данные private-банков (60%), оценки аналитиков Frank RG (30%) и голоса участников рынка (10%). Банки распределяются по четырем уровням: "платина" (80+ баллов), "золото" (50-80), "серебро" (40-50) и "бронза" (до 40).