По словам генерального секретаря Ассамблеи народов мира, процессы создания таких систем идут слишком медленно

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Развитие клиринговых центров может ускорить процесс перехода стран мирового большинства к альтернативным платежным системам. Об этом в интервью ТАСС заявил генеральный секретарь Ассамблеи народов мира Андрей Бельянинов.

"Наиболее перспективным и работоспособным решением мне видится развитие клиринговых центров. Это когда расчеты между странами проводятся через единую площадку без необходимости перевода средств через границы, путем взаимозачета требований. Это могло бы стать реальной альтернативой", - отметил он, отвечая на вопрос, каким представляется будущее взаиморасчетов стран мирового большинства.

По мнению Бельянинова, процессы создания альтернативных платежных систем идут слишком медленно. "Например, идея создания Банка БРИКС и собственной платежной системы пока не реализована, ее принципы не оговорены. Это игра вдолгую, а решения нужны уже сейчас", - подчеркнул он.

"Говоря о технологиях, многие современные решения, такие как блокчейн, по своей сути - хорошо забытое старое, - обратил внимание Бельянинов. - Та же вексельная система с индоссаментом решала аналогичные задачи в свое время. Однако сегодня основная проблема - в недостатке внимания к межгосударственному регулированию этих процессов".

"В итоге проблема упирается не в технологию, а в политическую волю. Пока есть те, кто зарабатывает на нынешней системе, мировая экономика в целом страдает. Необходима серьезная межгосударственная инициатива, чтобы сдвинуть этот вопрос с мертвой точки", - считает Бельянинов.

