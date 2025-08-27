По данным издания, сделка находится на стадии необязывающего предложения

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Торговая сеть "Лента" рассматривает возможность приобретения гипермаркетов "О’кей". Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на источник в "Севергрупп" и собеседника, близкого к бенефициарам "О’кей групп".

Газета сообщает, что сделка находится на стадии необязывающего предложения (Non-Binding Offer, NBO), которое предполагает определение условий между продавцом и покупателем.

В декабре 2024 года совет директоров "О’кей групп" принял решение продать российский бизнес гипермаркетов менеджменту компании. В сделку входят магазины, товарный знак и логистическая инфраструктура, сеть дискаунтеров "Да!" останется под контролем группы. Завершение реорганизации ожидается до конца 2025 года после одобрения сделки правкомиссией, передает источник "Известий".

При этом, по словам источника, близкого к бенефициарам компании, продать гипермаркеты стороннему инвестору можно будет только после того, как магазины будут выведены из структуры "О’кей групп". По его оценке, это может произойти не раньше 2026 года.