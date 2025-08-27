За месяц граждане оформили 3,15 млн кредитов на 986,58 млрд рублей

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Объем выданных в июле розничных кредитов показал максимальный месячный прирост с начала 2025 года, он составил 986,58 млрд рублей, следует из материалов Объединенного кредитного бюро (ОКБ), которые есть в распоряжении ТАСС.

"В общей совокупности по всем сегментам розничного кредитования за месяц граждане оформили в банках 3,15 млн кредитов на 986,58 млрд руб. Июль продемонстрировал самые высокие темпы кредитования за 2025 год. По сравнению с июнем количество выдач выросло на 10%, объем - на 16%", - сообщили в ОКБ.

Согласно исследованию, в июне этого года было выдано 2,86 млн кредитов на 846,95 млрд рублей. В годовом отношении общее количество выдач снизилось на 48%, объем - на 33%. В июле 2024 года было оформлено 6,04 млн кредитов на 1,46 трлн рублей.

Всего за семь месяцев 2025 года было выдано 19,85 млн кредитов на 5,31 трлн рублей, в среднем за месяц на 758,97 млрд рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество выдач сократилось на 52% и объем - на 50%. С января по июль 2024 года было выдано 41,72 млн кредитов на 10,70 трлн рублей, в среднем за месяц на 1,53 трлн рублей.

По данным ОКБ, структура кредитного портфеля значительно изменилась. Доля ипотеки в общем объеме кредитования выросла до 35% против 21% годом ранее. Это единственный сегмент, показавший рост. Доли кредитов наличными, кредитных карт и автокредитов, напротив, сократились.

В региональной разбивке лидерами по объему кредитования в июле 2025 года стали Москва, Московская область и Санкт-Петербург.