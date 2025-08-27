Увеличился спрос на конвекторы, тепловентиляторы и инфракрасные обогреватели

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Жители разных регионов России начали чаще приобретать товары для обогрева из-за похолодания в конце августа, сказано в исследовании маркетплейса "Яндекс маркет", текст которого есть в распоряжении ТАСС.

"Похолодание в конце августа в ряде регионов России привело к увеличению спроса на товары для обогрева", - говорится в сообщении.

Так, с 14 по 24 августа число заказов на обогреватели выросло в 2,9 раза по сравнению с предыдущими 10 днями. Чаще всего покупатели интересовались конвекторами, тепловентиляторами и инфракрасными обогревателями.

При этом больше всего обогреватели заказывали в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге, Ленинградской, Нижегородской и Свердловской областях.

Кроме того, покупки текстиля с электроподогревом, например, электроодеял, электропростыней и электроматрасов увеличились в тот же период в 2,8 раза. Наибольший спрос на такие товары зафиксирован в Московской, Калужской, Ивановской и Вологодской областях.