Другие страны сокращают отставание от России в рамках развития ядерной энерготехнологии, рассказала директор по управлению научно-техническими программами и проектами госкорпорации Наталья Ильина

НОВОСИБИРСК, 27 августа. /ТАСС/. Конкуренты из других стран сокращают отставание от России в рамках развития ядерной энерготехнологии, поэтому необходимо активизировать работу по инновационным направлениям. Таким мнением в рамках форума "Технопром" в Новосибирске поделилась директор по управлению научно-техническими программами и проектами госкорпорации "Росатом" Наталья Ильина.

"Когда мы стартовали, начинали реализацию этих проектов в рамках федеральной целевой программы ядерной энерготехнологии, наши конкуренты были далеко позади. Сегодня, к сожалению, сокращается наше опережение. Ну и отмечу только, что указом президента США [Дональда] Трампа активизируется работа по инновационным ядерным направлениям, по развитию малых станций, средних станций. Мы на это обращаем внимание", - сказала Ильина.

