ТПП: в России есть заделы для промышленной роботизации

НОВОСИБИРСК, 27 августа. /ТАСС/. Темп промышленной роботизации в РФ за последний год существенно увеличился, но остается скромным. При этом заделы для роста есть, сообщил в ходе пресс-конференции ТАСС в рамках форума "Технопром-2025" вице-президент Торгово-промышленной палаты РФ Дмитрий Курочкин.

"Должен сказать, что у нас очень серьезные заделы. <…> Цифры впечатляют, уровень роботизации за последний год существенно увеличился, но сами цифры, конечно, очень и очень скромные. Мы находимся в начале пути и по сравнению с лидерами, с той же Южной Кореей, есть отставание", - сказал он, отметив, что направление остается чрезвычайно важным.

XII Международный форум технологического развития "Технопром-2025" проходит в Новосибирске с 27 по 29 августа. Ключевая тема в этом году - "Наука, кадры, индустрия: ключевые факторы технологического лидерства". ТАСС является генеральным информационным партнером мероприятия.