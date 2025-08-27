Рынок акций РФ на открытии основной торговой сессии растет

По данным торгов на 10:00 мск, индекс Мосбиржи рос до 2 890,99 пункта

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Российский рынок акций в начале основной торговой сессии демонстрирует рост ведущих индексов. Курс юаня снижается в начале торгов.

По данным торгов на 10:00 мск, индекс Мосбиржи рос на 0,18%, до 2 890,99 пункта, индекс РТС рос также на 0,18% - до 1 130,96 пункта. Курс юаня к рублю на открытии торгов Московской биржи снижался на 2,25 копейки по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов и составлял 11,21 рубля.

К 10:15 мск индекс Мосбиржи ускорил рост и находился на уровне 2 892,88 (+0,24%), индекс РТС составлял 1 131,7 пункта (+0,24%). В это же время курс юаня ускорил снижение до 11,206 рубля (-2,6 копейки).

Индекс Московской биржи с дополнительным кодом (IMOEX2) на открытии утренней торговой рос на 0,43%, до 2 898,29 пункта, свидетельствуют данные торгов на 07:00 мск.

Московская биржа с 13 июня 2024 года приостановила торги долларом и евро из-за введенных против нее и Национального клирингового центра санкций США. Для определения курсов доллара и евро к рублю ЦБ РФ использует банковскую отчетность и сведения из внебиржевых торгов.