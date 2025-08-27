Politico: пошлины США против Индии "погубили" идею тесного сотрудничества в QUAD

Введение торговых ограничений воспринимается как удар по вере в устойчивость индийско-американского партнерства, отметил бывший постпред Индии при ООН Саид Акбаруддин

БРЮССЕЛЬ, 27 августа. /ТАСС/. Американские пошлины на товары из Индии "погубили" идею укрепления оборонного сотрудничества в рамках Четырехстороннего диалога по безопасности QUAD (Индия, Австралия, США и Япония). Об этом пишет издание Politico.

США в последние десятилетия добивались сближения с Индией, пытаясь отдалить ее от России, традиционного многолетнего партнера этой южноазиатской страны, пишет издание. В том числе это делалось с помощью QUAD. Еще в января глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар говорил, что Дели хотел бы укрепления оборонной составляющей в рамках этого формата. "Эта инициатива, вероятно, мертва до тех пор, пока администрация [президента США Дональда] Трампа продолжает наказывать Индию пошлинами", - пишет издание.

Бывший постпред Индии при ООН Саид Акбаруддин в комментарии изданию сказал, что нынешний кризис в отношениях двух стран не ограничивается расхождениями по вопросам торговли. "Введение пошлин воспринимается как удар по вере в устойчивость индийско-американского партнерства. Если оставить это на произвол судьбы, они могут стереть прогресс двух десятилетий стратегического сближения [Индии и США]", - сказал бывший дипломат.

При этом источник в Белом доме заявил изданию, что в администрации Трампа не считают, что "это конец партнерства двух стран". Сторонники развития индийско-американских отношений сохраняют надежду на их восстановление. В частности, они надеются, что Трамп и премьер-министр Индии Нарендра Моди проведут встречу на полях Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке в сентябре.

"Несмотря на негативные заявления о двусторонних отношениях, звучащие из Индии, я считаю, что правительство Индии хотело бы попытаться преодолеть разногласия, а также думаю, что администрация Трампа хотела бы того же. Хотя нынешние пошлины могут сохраняться на протяжении нескольких недель, я надеюсь, что два лидера встретятся на полях Генеральной Ассамблеи ООН в сентября и вернут отношения на правильную колею", - сказал изданию бывший посол США в Индии Кеннет Джастер.

В среду вступили в силу 25% пошлины на индийские товары, введенные США из-за покупки Индией российской нефти. До этого вашингтонская администрация наложила 25% пошлины в отношении республики в рамках новой торговой политики страны. Таким образом, Индия оказалась в числе торговых партнеров США с самыми высокими пошлинами, ставка для страны составляет 50%.