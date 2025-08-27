Мишустин поручил Росимуществу усилить учет объектов

Это нужно, чтобы обеспечить доходность

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Росимущество должно как можно более эффективно заниматься управлением государственными активами, чтобы обеспечить их доходность. Это подчеркнул председатель правительства РФ Михаил Мишустин на встрече с руководителем ведомства Вадимом Яковенко.

"От качества управления активами государства, от сдачи в аренду, от соответствующей продажи средства, доходы направляются на строительство школ, садиков, инфраструктуры социальной, - заметил премьер. - От этого, конечно, впрямую зависит качество жизни россиян и достижение национальных целей развития".

"Очень важно уделять особое внимание эффективности использования федеральной собственности, чтобы недвижимость не простаивала, чтобы активнее вовлекалась в оборот", - поручил глава кабмина.

По словам Мишустина, важно "формировать условия для инвесторов, чтобы им было удобно работать, в том числе и через государственно-частное партнерство".

"Для чего надо, конечно, наладить очень четкий, качественный учет таких объектов, - поручил премьер. - Особенно это касается старинных зданий, храмов, усадьб, объектов культурного наследия".