Окончание строительства самой станции запланировано на 2027 год

НОВОСИБИРСК, 27 августа. /ТАСС/. Росатом планирует к концу 2025 года получить разрешение на ввод в опытно-промышленную эксплуатацию энергоблока №1 Курской АЭС-2. Об этом сообщила директор по вопросам государственной поддержки АО "Концерн Росэнергоатом" (электроэнергетический дивизион Росатома) Елена Ильина в рамках форума "Технопром" в Новосибирске.

"Курская станция для нас, наверное, сейчас один из самых ключевых проектов, потому что он в самой высокой степени готовности находится. Уже четыре контрольные точки достигнуты, и к концу этого года мы ожидаем получить разрешение на ввод в опытно-промышленную эксплуатацию энергоблока один", - рассказала Ильина. По ее словам, окончание строительства Курской АЭС-2 запланировано на 2027 год, в конце которого Росатом планирует получить разрешение на ввод в опытно-промышленную эксплуатацию второго энергоблока.

Курская АЭС-2 (г. Курчатов, Курская область) - станция замещения с новыми реакторами ВВЭР-ТОИ (водо-водяной энергетический реактор - типовой оптимизированный информатизированный поколения III+). Суммарная установленная мощность двух строящихся блоков АЭС составит приблизительно 2 510 МВт. После окончания строительства и ввода в эксплуатацию каждый из них будет работать в режиме нормальной эксплуатации с ежегодной выработкой электроэнергии и отпуском тепла потребителям в течение 60 лет.

XII Международный форум технологического развития "Технопром" продлится четыре дня - с 27 по 30 августа, его главная тема - "Наука, кадры, индустрия: ключевые факторы технологического лидерства". ТАСС выступает генеральным информационным партнером мероприятия.