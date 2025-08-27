Алиев: у Зангезурского коридора есть потенциал для транзита из РФ в Иран

По словам президента Азербайджана, новый маршрут может протянуться от Северной Европы через Россию и Азербайджан до Персидского залива

БАКУ, 27 августа. /ТАСС/. Зангезурский коридор может стать частью международного транспортного маршрута Север - Юг, что принесет выгоду не только Азербайджану, но также России и Ирану. Такое мнение в интервью телеканалу Al Arabiya выразил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

"На сегодняшний день через территорию Азербайджана проходит полноценный транзитный маршрут Север - Юг. В Иране остается недостающая часть, там нужно построить около 150 км железной дороги. Это потребует времени. Вместе с тем сообщение Север - Юг может быть обеспечено и через Зангезур", - заявил Алиев.

По его словам, новый маршрут может протянуться от Северной Европы через Россию и Азербайджан до Персидского залива. "Если представить карту, маршрут может протянуться из Северной Европы в Россию, в Азербайджан, а затем из Азербайджана в Зангезур, затем в Нахичевань, а в Нахичевани есть железнодорожное сообщение с Ираном, которое протянуто к Персидскому заливу. Так что на самом деле Зангезурский коридор будет не только транспортным коридором Восток - Запад, но и транспортным коридором Север - Юг. И вместо одного маршрута Север - Юг из России в Иран через Азербайджан у нас будет еще один: из России в Азербайджан, Армению, Нахичевань и далее в Иран", - пояснил Алиев.

Президент Азербайджана выразил уверенность, что проект станет "выигрышной ситуацией для всего региона". "Здесь не будет проигравших. Иранское правительство также понимает это. Азербайджан сделает все, чтобы укрепить региональное сотрудничество между всеми странами региона", - заявил Алиев.

8 августа в Вашингтоне президент Азербайджана Ильхам Алиев, премьер Армении Никол Пашинян и американский лидер Дональд Трамп подписали заявление о разблокировании транспортных коммуникаций. В частности, через Сюникскую область Армении будет открыт транспортный коридор, который свяжет основную часть Азербайджана с Нахичеванью и будет носить название "Маршрут Трампа для международного мира и процветания". В Азербайджане этот маршрут также называют Зангезурским коридором.