Мишустин поручил тщательно контролировать ведение реестра госимущества

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Росимуществу необходимо тщательно контролировать ведение реестра государственного имущества, чтобы обеспечить удобство реализации инвестпроектов. На это обратил внимание председатель правительства РФ Михаил Мишустин на встрече с руководителем ведомства Вадимом Яковенко.

"Нужно тщательно контролировать, как ведется реестр госимущества. В первую очередь для того, чтобы обеспечить возможность гражданам и бизнесу найти для себя соответствующий актив, который - естественно, по решению государства - может быть вовлечен в хозяйственную деятельность, может быть продан, сдан в аренду, - подчеркнул глава кабмина. - Ну и, чтобы удобно, с максимальным комфортом, соответствующие инвестиционные проекты могли быть реализованы".

Это нужно делать с использованием самых современных средств автоматизации, уточнил Мишустин.