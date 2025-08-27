Разработчики надеются, что с ними строительство атомного блока станет дешевле

НОВОСИБИРСК, 27 августа. /ТАСС/. Завершение разработки и внедрение оболочек твэлов из карбида кремния (SiC) в России планируется до 2045 года. Об этом в рамках форума "Технопром-2025" рассказал научный руководитель ПН НТР "Материалы и технологии" госкорпорации "Росатом" и первый заместитель директора учреждения "Наука и инновации" Алексей Дуб.

Тепловыделяющий элемент (ТВЭЛ) - главный конструктивный элемент активной зоны гетерогенного ядерного реактора, содержащий ядерное топливо. Только оболочки из карбида кремния позволят не просто минимизировать риски, а полностью исключить пароциркониевую реакцию (химическая реакция между цирконием и водяным паром при высоких температурах - прим. ТАСС). Разработчики надеются, что с карбидокремниевыми твэлами отпадет необходимость в некоторых системах безопасности, и тогда строительство атомного блока станет дешевле. Они также могут увеличить эффективность реакторов за счет повышения выгорания топлива и продолжительности топливной кампании.

"Вопрос состоит в том, что достижение температур рабочих требует совершенно другого отношения к составу карбида кремния, содержания в нем кислорода. Но при этом мы уже на сегодняшний момент из карбида кремния умеем делать элементы, в том числе с использованием так называемых аддиктивных технологий, которые раньше сложно было представить. Понятно, что это, в общем, композит уже, а не просто такая литая керамика", - сказал Дуб.

Согласно представленной презентации, в 2025-2030 годах будет разработана технология изготовления прекурсоров, SiC-волокна и изделий на основе карбида кремния различной номенклатуры с опытно-промышленным производством полного цикла. Завершение же разработки и внедрение оболочек твэла из SiC планируется до 2045 года.

