Глава Минтранса подтвердил, что проект реализуется по графику

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. На высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва - Санкт-Петербург будут использоваться высокоавтоматизированные поезда, заявил глава Минтранса Андрей Никитин в интервью "России-24". Он подтвердил, что проект реализуется по графику, сварка первого состава для ВСМ состоится в сентябре.

"Он будет так называемый высокоавтоматизированный - это более правильное слово. Конечно, там степень автоматизации будет высочайшая", - сказал министр, отвечая на вопрос об использовании на магистрали беспилотных поездов.

Никитин отметил, что по проекту ведутся подготовительные работы.

"В сентябре начнется сварка первого состава, порядка 150 предприятий работает в кооперации", - сказал он.

По словам главы Минтранса, под проект ВСМ были созданы две передовых инженерных школы, и он "подтянет" множество инноваций в железнодорожной отрасли в целом.

"И он активно реализуется. То есть те сроки, которые президент поставил, на сегодняшний день вполне достижимы. Мы находимся в графике работы", - отметил министр.

На первом этапе высокоскоростная железнодорожная магистраль соединит Санкт-Петербург и Москву, проект реализуется по поручению президента России Владимира Путина. Магистраль предназначена для пассажирского движения. Она пройдет по территории шести российских регионов: Москвы, Санкт-Петербурга, Ленинградской, Новгородской, Тверской и Московской областей. Поезда будут ходить с интервалом в 15 минут. Согласно расчетам, к 2030 году пассажиропоток между Санкт-Петербургом и Москвой составит около 23 млн человек в год.

Согласно распоряжению правительства РФ, проектирование и строительство высокоскоростной магистрали Москва - Санкт-Петербург запланировано на 2024-2028 годы, а ввод - на 2028 год.