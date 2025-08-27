Руководитель аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко сообщил, что приоритетом при выборе станет разработка ПО, включающего модуль искусственного интеллекта

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Правительство РФ вносит изменения в механизм отбора особо значимых проектов, которые реализуются в рамках индустриальных центров компетенций (ИЦК). Основным приоритетом становится разработка программного обеспечения, включающего модуль искусственного интеллекта, наличие которого будет учитываться при оценке и отборе особо значимых проектов, сообщил журналистам вице-премьер - руководитель аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко.

Как напомнили в секретариате, в настоящее время в рамках индустриальных центров компетенций разрабатываются 26 IT-решений с применением технологии искусственного интеллекта, а новое программное обеспечение с ИИ уже внедряется в железнодорожном машиностроении, судостроении, авиации, химии и фармацевтике, металлургии, а также строительстве.

"ИИ используется в разрабатываемых в рамках ИЦК IT-решениях для оптимизации и автоматизации процессов. Например, в программном обеспечении для машиностроения и судостроения ИИ помогает создавать точные цифровые 3D-модели объектов, проводить расчеты и рекомендовать исходя из них наиболее подходящие технические параметры. Интегрированная в программное обеспечение технология ИИ также используется для выявления потенциальных рисков и возможных дефектов оборудования задолго до возникновения аварийных ситуаций", - пояснили в секретариате.

Согласно представленной информации, ряд проектов индустриальных центров компетенций с использованием ИИ уже завершены. Так, по заказу РЖД доработан и внедрен программный комплекс для моделирования и прогнозирования пассажиропотоков, при помощи которого система с применением ИИ более точно рассчитывает пассажиропоток и помогает планировать более эффективные транспортные маршруты. "В число проектов ИЦК, которые находятся на финальной стадии доработки, также входит автоматизированная система управления по заказу ГМК "Норильский никель". В систему встроена технология компьютерного зрения, которая позволяет анализировать работу техники и контролировать ход горных работ", - добавили в секретариате вице-премьера.

Всего в России в рамках ИЦК сегодня реализуется около 200 особо значимых проектов. Большинство проектов "первой волны" будут реализованы до конца 2026 года. В мае 2025 года стартовала "вторая волна" проектов ИЦК. В ее рамках были отобраны и поддержаны 49 проектов. 17 из них получили грантовое финансирование в размере 3,2 млрд рублей. Завершение реализации большинства из проектов "второй волны" запланировано до конца 2027 года.