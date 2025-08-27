Мероприятие стало частью серии встреч, направленных на вовлечение предпринимателей в развитие региона

ГЕНИЧЕСК, 27 августа. /ТАСС/. Деловой форум для предпринимателей состоялся в Херсонской области, на нем представители ВЭБ.РФ организовали индивидуальные консультации по актуальным вопросам. Об этом сообщили ТАСС в региональном Минпромторге.

"В Херсонской области прошел масштабный деловой форум с участием представителей ВЭБ.РФ, региональных властей, институтов развития и бизнес-сообщества. Мероприятие стало частью серии выездных встреч, направленных на вовлечение предпринимателей в развитие территории и запуск новых форматов взаимодействия. Форум был организован по поручению Губернатора Херсонской области Владимира Сальдо", - сказали в министерстве.

Там уточнили, что на форуме участники смогли напрямую ознакомиться с действующими мерами поддержки, адаптированными под нужды производственного сектора. Как отметили в Минпромторге, представители ВЭБ.РФ проконсультировали участников и представили актуальные инструменты финансирования. "Сегодня мы видим конкретные площадки, готовые к работе. Это не просто объекты - это точки роста, где можно локализовать современные производства. Мы рассчитываем на механизмы, которые предоставляет ВЭБ.РФ, особенно в части обновления оборудования, инфраструктурной поддержки и сопровождения проектов", - подчеркнул министр промышленности и торговли Херсонской области Иван Сафронов.