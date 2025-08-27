Главы МИД объединения делают это "в пику мирным усилиям" России и США, указало ведомство

БРЮССЕЛЬ, 27 августа. /ТАСС/. Главы МИД Бенилюкса (Бельгии, Нидерландов, Люксембурга) в ходе визита в Одессу 26 августа объявили о намерении накачивать Украину летальным оружием "в пику мирным усилиям" РФ и США. Об этом говорится в комментарии посольства России в Бельгии, которое также курирует отношения с НАТО.

"В пику мирным усилиям, предпринимаемым в настоящее время при активном содействии администрации [президента США] Дональда Трампа, Бельгия и сотоварищи собираются и дальше накачивать киевский режим летальными вооружениями, включая анонсированные [главой МИД Бельгии] Максимом Прево поставки первых истребителей F-16, втягивать страну в НАТО и ЕС и осваивать ее территорию вплоть до размещения там бельгийских вооруженных сил. При этом полностью игнорируются первопричины кризиса вокруг Украины и коренные интересы России в сфере безопасности", - отметили в посольстве.