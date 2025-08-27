"Полюс" в I полугодии снизил выпуск золота на 11%

Он составил 1,3 млн унций

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. "Полюс" в первом полугодии 2025 года снизил выпуск золота на 11% по сравнению с показателем за аналогичный период 2024 года, до 1,3 млн унций на фоне запланированного сокращения производства, однако сохранил прогноз на год в 2,5-2,6 млн унций, сообщила компания.

"В соответствии с ранее анонсированным планом перехода компании на новый производственный этап и, как следствие, временным сокращением производства, в первом полугодии 2025 года "Полюс" произвел 1,3 млн унций, что на 11% ниже уровня первого полугодия 2024 года", - сообщила компания. "Полюс" пояснил, что в основном такой показатель связан с плановым сокращением производства на месторождении Олимпиада на фоне перехода к активной фазе вскрышных работ на пятой очереди карьера Восточный.

"Как и планировалось ранее, объем производства золота по итогам года ожидается в пределах диапазона 2,5-2,6 млн унций", - говорится в сообщении.