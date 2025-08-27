Чистая прибыль "Полюса" по МСФО в I полугодии выросла на 20%

Показатель EBITDA вырос на 32%, до $2,7 млрд

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Скорректированная чистая прибыль золотодобытчика "Полюс" по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в I полугодии 2025 года выросла на 20% по сравнению с I полугодием 2024 года, до $1,4 млрд, следует из сообщения компании.

Показатель EBITDA вырос на 32%, до $2,7 млрд. По итогам первого полугодия капитальные затраты компании выросли в 2,1 раза, до $932 млн, что было обусловлено реализацией проектов развития на операционных активах и проектов роста.

Показатель total cash cost (TCC) вырос на 54% по сравнению с первым полугодием 2024 года, до $653 на унцию на фоне роста НДПИ (в связи с ростом цены реализации золота) и введения надбавки к НДПИ. В компании отметили, что рассчитанный в первоначальных прогнозных макропараметрах нормализованный TCC по итогам I полугодия 2025 года находился в рамках ранее озвученного на 2025 год прогноза ($525-575 на унцию).