Требование выдвинул американский президент Дональд Трамп в качестве условия для снижения пошлин на автомобили из Европейского союза, передает агентство со ссылкой на источники

НЬЮ-ЙОРК, 27 августа. /ТАСС/. Европейский союз намерен ускорить до конца недели принятие соответствующих правовых актов, чтобы отменить все пошлины в отношении промышленных товаров США. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Это требование было выдвинуто президентом США Дональдом Трампом в качестве условия для снижения американских пошлин на автомобили из ЕС. По данным источников, Еврокомиссия (ЕК) также предоставит льготы в отношении отдельных видов морепродуктов и сельскохозяйственной продукции.

5 августа источник в европейских институтах сообщил, что тарифы США на автомобили и автозапчасти из ЕС остаются на уровне в 27,5%, и Брюссель ожидает, что они будут снижены до согласованного уровня в 15% "в кратчайшие сроки". Он подчеркивал, что ЕС и США ведут "интенсивные переговоры" по ряду категорий товаров, чтобы понизить или отменить по ним пошлины.

27 июля глава ЕК Урсула фон дер Ляйен и Трамп договорились, что Вашингтон с 1 августа установит пошлины в размере 15% на примерно 75% ввозимых в США европейских товаров вместо 30-процентных пошлин на весь импорт из Европы, которые угрожал ввести Белый дом. Взамен комиссия пообещала полностью запретить любые виды импорта в ЕС российских энергоресурсов и закупить американские нефть, газ, ядерное оборудование и топливо на $750 млрд, а также инвестировать $600 млрд в экономику США.